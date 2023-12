Serie A, mossa anti Superlega: ecco cosa prevede la clausola

ROMA - La Figc ribadisce con decisione il suo no alla Superlega. In un comunicato pubblicato lo scorso 21 dicembre - nel giorno in cui la Corte Ue aveva dato via libera al progetto - la Figc ha condiviso il sistema delle licenze nazionali valido per la stagione 2024/25, approvato nel consiglio federale del 20 dicembre. All'interno viene ribadita la norma, approvata già nel 2021, che vieta espressamente ai club di partecipare a competizioni al di fuori dell'Uefa.