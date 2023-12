"Superlega, 15 miliardi per le prime tre edizioni: i dettagli del nuovo torneo"

Superlega, l'enorme cifra destinata alle prime tre stagioni

Quello che più impressiona è sicuramente quello relativo alla cifra pronta a essere stanziata per le prime tre edizioni della Superlega, ovvero 15 miliardi di euro, stando a quanto riferito dal portale spagnolo Cadena Cope. Si tratta di un investimento garantito di 5 miliardi a stagione. Soldi che arriveranno da diversi fondi europei e nordamericani. Il denaro sarà ridistribuito tra le squadre partecipanti (clicca QUI per scoprire la nuova formula piramidale del torneo), tranne 400 milioni ogni stagione che andranno a far parte di un fondo solidarietà per la formazione, il calcio amatoriale e gli enti che non fanno parte del progetto.