Napoli, Mazzarri squalificato per una giornata. Roma, ammenda per i cori a Vlahovic

Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo sulla 18ª giornata di Serie A. Una giornata di squalifica per Walter Mazzari , "con ammonizione (Terza sanzione); per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale".

Roma, multa per i cori a Vlahovic

Ammenda di 12mila euro alla Roma, "per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Vlahovic); per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore".

Monza, squalifica per Palladino

Squalifica e ammenda per una giornata anche per Raffaele Palladino, "con ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Giudice Sportivo, tutte le ammende

Queste le altre decisioni del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto numerosi contenitori di plastica cilindrici di piccole dimensioni; Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una bottiglietta di plastica; Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina".

Giudice Sportivo, i giocatori squalificati

Questi i calciatori squalificati: "MARIC Mirko (Monza): per avere, al 50° del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara. CACACE Liberato Gianpaolo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). FERGUSON Lewis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LOCATELLI Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".