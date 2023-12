Palladino: "De Laurentiis mi segue? Il contratto scade a giugno..."

NAPOLI - Raffaele Palladino è soddisfatto dopo il pari 0-0 in casa del Napoli , nonostante il rigore sprecato da Pessina che avrebbe potuto regalare al Monza una clamorosa vittoria al Maradona: "Sono felice, i ragazzi meritavano questa soddisfazione perchè hanno lavorato bene in settimana - ha spiegato il tecnico a Dazn -. È stata una gara solida dove hanno messo in difficoltà il Napoli, lo scorso anno abbiamo chiuso l'andata a 22 punti, lo abbiamo fatto anche quest'anno ma con una gara in meno, siamo felici di questo percorso. Cittadini ? Gli ho detto di godersi l'occasione, ha giocato bene e sono fortunato ad avere un gruppo simile".

"De Laurentiis mi segue? Sono a scadenza..."

Ha fatto discutere l'esclusione di Colpani dall'undici iniziale: "Non è stata una scelta tattica, in settimana ho visto molto bene Carboni e loro si giocano il posto. La competizione per me è fondamentale e Valentin ha disputato un'ottima gara, oggi si poteva sia vincere che perdere, sono contento". Sul rigore fallito da Pessina: "I rigori non li sbagli se non li tiri, Matteo l'anno scorso ha fatto sempre gol e non deve pensare a questo errore". La chiosa è sulle voci di mercato: "De Laurentiis mi segue? Sono concentratissimo sulla squadra, lo scorso anno diedi la parola a Berlusconi e Galliani che sarei rimasto. Darò tutto per continuare a crescere insieme al Monza, ma sono in scadenza a giugno..."