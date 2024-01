Empoli-Milan 0-3: Pioli cala il tris e gira la boa a -9 dall'Inter capolista

EMPOLI - Un successo al giro di boa per il Milan che passa a Empoli (0-3) nel match valido per la 19ª giornata di Serie A, ultima di un girone di andata chiuso così a 39 punti e con il terzo posto a -9 dall'Inter capolista, tornando così a vincere lontano da San Siro dopo tre mesi (l'1-0 sul campo del Genoa il 7 ottobre era stato l'ultimo colpo esterno) per la gioia del super consigliere Zlatan Ibrahimovic, presente al 'Castellani' come il direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada (che a margine della partita ha parlato dell'arrivo di Terracciano dal Verona).