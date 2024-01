Diretta Salernitana-Juve 1-0, segui LIVE la partita di oggi

SALERNO - All'Arechi di Salerno si affrontano Juve e Salernitana per il posticipo delle ore 18 valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A. E' il replay della sfida che è già andata in scena in Coppa Italia in settimana a Torino, vinta dalla squadra di Allegri con il punteggio di 6-1. Segui la sfida in diretta...

19:13

54' - Nicolussi Caviglia sopra la traversa

Nicolussi Caviglia batte la punizione dal limite dell'area: palla sopra la traversa.

19:12

53' - Espulso Maggiore

Secondo cartellino giallo per Maggiore, che ferma con un fallo Rabiot lanciato a rete. La Slaernitama resta in dieci.

19:08

49' - McKennie ad un passo dal pareggio

Juve ad un passo dal pari: Rabiot disegna un assist perfetto a centro area per McKennie, che da due passi spedisce il pallone al lato di testa.

19:04

46' - Inizia la ripresa

Inizia il secondo tempo: calcio d'inizio per la Juventus. Allegri ha lasciato in panchina Gatti e Kostic: dentro Iling Junior e Rugani.

19:00

Allegri pensa ad un doppio cambio

Iling Junior e Rugani stanno intensificando il riscsldamento. Allegri pensa a due cambi per l'inizio della ripresa.

18:55

I numeri del primo tempo

Ecco i numeri e le statistiche del primo tempo di Salernitana-Juventus: 5-3 i tiri totali a favore dei bianconeri. 2-0 per i granata i tiri in porta; 63% di possesso palla per la Juventus, che è avanti anche nei corner: 5-1.

18:47

45' - Fine primo tempo: Salernitana in vantaggio

Termina senza recupero il primo tempo. La Salernitana è in vantaggio 1-0 grazie ad un gol segnato da Maggiore.

18:45

43' - Ammonito Gatti

Cartellino giallo per Gatti, che in scivolata interviene duramente su Legowski. Il difensore bianconero era diffidato e salterà il prossimo turno.

18:42

41' - Ammonito Inzaghi

Cartellino giallo per il tecnico della Salernitana Inzaghi, che protestava dopo un fallo fischiato a Fazio.

18:40

39' - Salernitana in vantaggio: Maggiore

La Salernitana sblocca il risultato con Maggiore, che calcia con il mancino dal limite dell'area e trova l'angolino alla destra di Szczesny.

18:34

32' - Giallo per Maggiore, Juve pericolosa

La Juve spinge: Yildiz fermato da Maggiore, che si becca il giallo. L'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio e Weah si rende pericoloso, intervenendo su un tiro di Rabiot ribattuto.

18:21

20' - Gyomber ammonito

Primo cartellino giallo della gara per Gyomber, che commette fallo su Yildiz.

18:20

19' - Legowski sfiora il vantaggio

Salernitana pericolosa: Legowski si invola sulla sinistra e dopo uno scambio stretto con un compagno, prova un tiro - cross che attraversa lo specchia della porta e termina sul fondo.

18:14

13' - Juve pericolosa con Kostic

Prima un'azione pericolosa di Vlahovic, che guadagna un corner, poi un tentativo di Kostic: un tiro/cross che attarversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo.

18:06

4' - Sambia pericoloso

Azione pericolosa della Salernitana che si conclude con una conclusione di Sambia, bloccata a terra da Szczesny.

18:02

1 - Yildiz entra in area

Subito il baby si accende, accelera, entra in area e chiede un rigore a vuoto.

18:01

Salernitana-Juve, si parte

Primo possesso per la Salernitana: la partita è iniziata.

18:00

Arechi sold out

Primo tutto esaurito stagionale per Salernitana-Juventus.

17:58

Salernitana e Juve entrano in campo

Le due squadre escono dal tunnel. Ci siamo quasi.

17:56

Nicolussi Caviglia da ex

"Si cresce anche facendosi trovare pronti quando serve. L'affidabilità è il punto chiave per ogni giocatore". Parole dette da Nicolussi Caviglia, sostituto dello squalificato Locatelli, a Dazn. Il centrocampista giocherà titolare, è un ex della Salernitana.

17:49

Salernitana-Juve, assente Sabatini

Sulle tribune dell'Arechi non ci sarà Sabatini, il dg chiamato dal presidente Iervolino per centrare la salvezza bis. "Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perché ho subito un’ infrazione spontanea di una vertebra, che mi ha costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico, ora è tutto alle mie spalle anche se ho bisogno ancora di qualche giorno per rimettermi compiutamente in piedi, già da settimana prossima sarò con la squadra perché so che loro hanno bisogno di me ed io di loro, sono molto rammaricato di quanto successo. Sarò presto con voi in un momento difficile , ma so che ce la faremo e insieme salveremo la salernitana giocandoci il nostro 5%", ha scritto il dirigente su Instagram.

17:37

Juve, missione tre punti

La squadra bianconera deve vincere per restare sulla scia dell'Inter capolista: il gap, in caso successo, si ridurrà di nuovo a 2 punti.

17:32

Salernitana in ripresa

La squadra di Inzaghi viene da una vittoria (0-1 a Verona) e un pareggio per 2-2 contro il Milan. E' ultima in graduatoria con 12 punti ma è in piena corsa per la salvezza dato che la classifica è molto corta.

17:28

Juve, le assenze: out Chiesa

Allegri deve fare a meno di Cambiaso e di Chiesa, ai box a causa di un problema al ginocchio accusato durante la rifinitura.

17:21

Salernitana-Juve, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

Salerno, stadio Arechi