Pari Verona-Frosinone: due rigori e gol in stile Juve. Monza, riecco Colpani

Classifica Serie A

Verona-Frosinone 1-1: due rigori, uno sbagliato. Pari made in Juve

È la giornata dei rigori sbagliati. Dopo Giroud e Theo Hernandez anche il Verona fallisce dal dischetto al 37', Duda calcia male e Turati para. Nel recupero del primo tempo, però, la squadra di Baroni usufruisce di un secondo tiro dal dischetto che stavolta Suslov non sbaglia. Il pareggio del Frosinone arriva da calcio d'angolo al 58' ed è tutto juventino: corner di Soulé, sponda di Barrenechea e colpo di testa vincente di Kaio Jorge, che realizza l'1-1 finale.

Tabellino Verona-Frosinone 1-1

Monza-Sassuolo 1-0: torna al gol Colpani, Dionisi in crisi

Prosegue la crisi di risultati del Sassuolo: una vittoria nelle ultime otto partite. La squadra di Dionisi cade in casa del Monza in un match che ha vissuto anche attimi di paura e che è stato sospeso. Ritrova il gol Colpani che non segnava dall'11 novembre contro il Torino: al 31' indovina il diagonale vincente di mancino che buca Consigli. Per i neroverdi da segnalare solo il palo di Thorstvedt, e ora la classifica mette paura (un solo punto sulla zona retrocessione).

Tabellino Monza-Sassuolo 1-0