Lazio-Napoli, le pagelle: Isaksen strappa, Lobotka guida

Sarri (all.) 5,5

Clean sheet centrato e subito. Tempi duri per i fan del Sarriball. Ormai è contesa filosofica fra estetica e concretezza.

Provedel sv

Non ricordiamo una parata di Provedel perché non è servita. Ha calibrato fuoricampo per il Taty. Una manata presa da Juan Jesus.

Lazzari 5,5

Trafelato incedere, non s’è avventurato in sovrapposizioni. Nove possessi persi.

Lu. Pellegrini (26’ st) 5,5

Piazzato a sinistra, non è mai stato impulsivo per non rischiare.

Gila 6

Sei possessi guadagnati, 3 respinte. A testa alta e bassa s’è fatto trovare sempre dove doveva farsi trovare. A.

Romagnoli 6

Tutto, del laziale che è in lui, è viscerale. Otto duelli vinti, anche sei aerei, otto possessi guadagnati, 9 respinte difensive. Il montepremi della sua partita, anche se il Napoli non ha mai tirato e di fronte non c’era Osimhen.

Marusic 5,5

Due cross, pochini. È rimasto nell’ombra, costretto a proteggersi sulla fascia di Politano e Di Lorenzo.