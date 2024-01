Giudice Sportivo, multa alla Lazio per i cori. Squalificati Milik e Thiago Motta

Lazio multata per i cori

"Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Squalificati Milik e Thiago Motta

Tra i giocatori è da segnalare: "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA MILIK Arkadiusz (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco", e tra i tecnici "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 MOTTA Thiago (Bologna): per avere, al 40° del primo tempo, contestato platealmente e reiteratamente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Salteranno il prossimo turno anche: "BUONGIORNO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). DE SOUZA Matheus Henriqu (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). IKONE' Nanitamo Jonath (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)".