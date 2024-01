Lazio, sfuma Whittaker. Il ds del Plymouth: "Rifiutiamo l'offerta"

Sfuma definitivamente Morgan Whittaker per la Lazio . I biancocelesti avevano tentato il colpo a sorpresa dalla Championship , la serie B inglese, puntando sull'attaccante del Plymouth Argyle , club 15º in campionato dopo la promozione dalla League One. L'attaccante, quindici gol in ventotto partite e vice-capocannoniere del campionato, però resterà in Inghilterra .

Lazio, sfuma Whittaker: le parole del ds

A confermare il tutto è stato il direttore sportivo del club Neil Dewsnip, che ai microfoni di Plymouth Live ha parlato apertamente dell'offerta della Lazio: "Ieri abbiamo ricevuto un'offerta ufficiale per Whittaker dalla Lazio. Dopo averne discusso sia all'interno del club che con i rappresentati del giocatore, abbiamo deciso di rifiutarla. Morgan è molto contento e non è in vendita". Sfuma così l'attaccante last-minute per Sarri, che resta in attesa per un altro attaccante.