Lazio, un'ala per Sarri: ora spunta Clarke

ROMA - Il Mister X forse è lui, arriva dalla B inglese. Jack Raymond Clarke, ala sinistra del Sunderland. La Lazio ci sta provando, non è facile. Classe 2000, 13 gol in Championship, 3 assist. Nonostante non sia un talento della Premier è valutato in prospettiva 30 milioni perché al Tottenham, che lo aveva ceduto nel 2021 per 750.000 sterline, spetta il 25% dell’eventuale rivendita. Destro, gioca da ala sinistra, ha 23 anni. E’ inglese, ma l’acquisto vale come status comunitario. Il Sunderland non vuole cederlo subito, avrebbe rifiutato un’offerta di 16 milioni, è probabile che sia della Lazio. Gli inglesi puntano a tenerlo e a venderlo a 30 milioni a giugno. Ha iniziato nel Leeds, poi è stato acquistato dal Tottenham. Gli Spurs lo hanno ceduto in prestito anche al QPR, allo Stoke City. La cessione al Sunderland è del 2022. I Black Cats non hanno aperto alla partenza, c’è tempo per provare a convincerli. Ma se continueranno a chiedere cifre spropositate non se ne farà nulla. Lotito e il diesse Fabiani proveranno fino all’ultimo a centrare un colpo in entrata, la famosa ala richiesta da Sarri. I problemi al tiro, non solo del gol, continuano. Sarri vorrebbe un giocatore che garantisca produttività offensiva. La società vuole investire sui giovani. Si è pensato a questo talento della B inglese perché al di là della categoria per la Lazio è un ragazzo di prospettiva.