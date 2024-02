Roma-Inter a Guida, Doveri per Milan-Napoli: Serie A, tutte le designazioni

L'AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata di Serie A . Il weekend del campionato sarà caratterizzato da due due big match: Roma - Inter e Milan - Napoli . Per il match dell'Olimpico, è stato scelto Marco Guida : insieme al fischietto di Torre Annunziata, ci saranno Meli e Alassio come assisenti, Sacchi quarto ufficiale e in sala VAR la coppia Mazzoleni-Pairetto.

Roma-Inter, Milan-Napoli e non solo: tutte le designazioni di Serie A

Daniele Doveri, invece, arbitrerà Milan-Napoli: con lui gli assistenti Bindoni e Baccini, quarto uomo Marchetti con Di Paolo e Valeri alla VAR. Per Salernitana-Empoli, gara di apertura è stato scelto Mariani. Per le gare di sabato, invece, in campo Di Bello e La Penna rispettivamente per Cagliari-Lazio e Sassuolo-Torino. Per la sfida della Fiorentina contro il Frosinone designato Feliciani, Manganiello per Bologna-Lecce, Massa per Monza-Verona e Colombo per Genoa-Atalanta. Infine, per il posticipo del lunedì tra Juventus e Udinese nominato Rosario Abisso.