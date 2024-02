Diretta Sarri: le parole del tecnico in tv e in conferenza stampa dopo Cagliari-Lazio LIVE

La Lazio è tornata al successo battendo 3-1 in trasferta il Cagliari nella ventiquattresima giornata di Serie A . Cancellata la sconfitta per 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta , i biancocelesti tornano a conquistare 3 punti dopo il pari casalingo a reti inviolate contro il Napoli , che aveva preceduto il match al Gewiss Stadium . Le dichiarazioni in diretta tv e conferenza stampa di Maurizio Sarri .

17:10

Lazio, le parole di Felipe Anderson

Queste le parole di Felipe Anderson ai microfoni di Dazn: "Oggi contava vincere. Sapevamo che dovevamo soffrire. Alla fine però potevamo fare anche un risultato più largo. La Lazio più che una squadra per me è una parte della mia storia. Avere il sostegno dei tifosi, anche quando le cose stavano andando male, è importante. Li ringrazio sempre. Immobile? Dà tutto per la squadra. Con noi non parla mai dei suoi gol, ma solo di vincere. Ci ispira avere un capitano come lui".

17:00

Immobile nella storia

Il gol segnato contro il Cagliari consegna Ciro Immobile alla storia: il record del capitano biancoceleste.

16:50

Cagliari-Lazio 1-3

All'Unipol Domus, la Lazio ha vinto contro il Cagliari con il risultato finale di 3-1: autorete di Deiola al 26', gol di Immobile al 4' della ripresa (duecentesimo gol in biancoceleste) e di Felipe Anderson al 65'. Di Gaetano, al 51'), il gol con cui i sardi avevano momentaneamente accorciato le distanze.

Unipol Domus - Cagliari