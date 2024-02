Bologna formato Champions: 2-0 alla Fiorentina, Atalanta agganciata

Terza vittoria di fila in casa, quarto risultato utile consecutivo: il Bologna non si ferma più, batte 2-0 la Fiorentina e aggancia momentaneamente al quarto posto in classifica l'Atalanta. Ennesima prova di forza degli uomini di Thiago Motta che, semmai ce ne fosse stato bisogno, hanno dimostrato di non essere lassù per caso.