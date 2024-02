Torino-Lazio diretta 0-0: ora LIVE la partita di oggi

21:28

42' - Ancora Vlasic pericoloso, Lazio sempre ferma

Vlasic con il mancino sfiora il gol, palla che tocca la parte alta della rete. Il Torino ogni volta che attacca è pericoloso. Lazio in bambola.

21:23

37' - Torino vicino al gol con Vlasic

Bellanova scatenato sulla destra, altro cross sul primo pallo con Vlasic che calcia con poca forza: Provedel si distende e mette in angolo.

21:20

35' - Zapata pericoloso di testa

Cross di Bellanova per Zapata, che in area di testa stacca bene: palla però fuori di un paio di metri.

21:18

31' - Proteste Lazio per un tocco di mano

Tocco di mano, fortuito, di Ilic in area. Proteste Lazio, l'arbitro fa proseguire.

21:13

27' - Altro giallo per il Torino

Cartellino giallo per Linetty per fallo su Hysaj. Seconda sanzione per il Torino.

21:06

20' - Primo squillo di Immobile

Tiro debole di Ciro Immobile dal limite, Milinkovic-Savic para senza problemi. Il bomber della Lazio si fa vedere per la prima volta dalle parti del portiere granata.

21:04

18' - Altro pericolo per la Lazio

Azione manovrata del Torino in attacco con Sanabria che calcia dal limite: palla deviata, Provedel comunque si fa trovare pronto e blocca a terra.

21:01

15' - Primo giallo del match

Giallo per Ilic, che ferma Felipe Anderson dopo un errore. Cartellino per lui, il primo della partita.

20:53

7' - Spinge il Torino

Buon inizio dei padroni di casa che hanno già colpito un palo (Sanabria) e attaccano senza sosta. La Lazio difende e cerca di ripartire.

20:51

5' - Palo incredibile del Torino

Bellanova va via sulla destra, cross basso e girata di Sanabria: palo. Sulla respinta lo spagnolo non riesce a ribattere in rete. Prima enorme occasione per il Torino.

20:46

1' - Inizia Torino-Lazio

Si parte! Torino con classica divisa granata, Lazio con maglia bianca e pantaloncini blu. Primo pallone per i ragazzi di Sarri.

20:32

Le parole di Romagnoli nel pre partita

"Siamo consapevoli di giocare una partita fondamentale per noi. La serata Champions è stata bella, dispiace per il Bologna perché era una gara importante per il nostro obiettivo però ora siamo qui, dobbiamo dare il massimo e cercare di portare a casa i 3 punti. Grado di difficoltà? Tanto, loro sono una squadra veramente ostica, scorbutica quindi ci sarà da soffrire. Ora sono tutte decisive da qui alla fine". Così Romagnoli a Sky Sport.

20:09

Lazio, sulle spalle di Immobile: i numeri

Ciro Immobile ha realizzato nove gol contro il Torino in Serie A, solo contro cinque squadre ha fatto meglio nella competizione- in maglia granata ha segnato 27 gol in 47 presenze nel massimo campionato, una media di 0.57 a partita (0.65 invece in maglia biancoceleste).

20:05

I numeri della Lazio con il Torino

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte contro il Torino in Serie A (2V, 2N) e non è mai arrivata a cinque gare esterne di fila senza sconfitte contro i granata nel massimo campionato.

19:50

Torino, la formazione ufficiale

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

19:42

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hyman; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

19:32

Sarri contro Juric, i numeri

Sarri e Juric si sono affrontati cinque volte negli ultimi tre campionati: tre pareggi (doppio 1-1 e 0-0), una vittoria esterna per i granata (0-1 nel passato campionato) e l’unico successo laziale nel girone d’andata a Roma (2-0, gol di Vecino e Zaccagni).

19:30

Lazio, ultima chiamata per la Champions

I biancocelesti in trasferta cercano 3 punti fondamentali per tornare in scia di un posto Champions. Davanti ci sarà un Torino in gran forma con una difesa di ferro: solo 20 gol al passivo e ben 12 clean sheet. Fischio d'inizio alle 20:45.

Torino - Stadio Olimpico Grande Torino