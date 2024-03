Bologna-Inter diretta, segui la partita di Serie A LIVE

BOLOGNA - Al Dall'Ara va in scena il duello tra le due squadre più in forma del momento: il Bologna di Thiago Motta, sorprendentemente quarto in classifica, ospita alle 18 l'Inter capolista di Inzaghi, sempre vincente nel 2024.

18:34

34' Botta di Ferguson, Sommer para

Il Bologna è per la prima volta davvero pericoloso: sventola dai 20 metri di Ferguson, Sommer respinge a mani unite. Poi ci prova anche Saelemaekers, ma la sua conclusione finisce a lato di un metro.

18:24

25' Primo ammonito della partita

L'arbitro Pairetto estrae il cartellino giallo per Zirkzee del Bologna, autore di un fallo tattico su Calhanoglu.

18:22

22' Magico Skorupski

Il bolognese Kristiansen perde la palla sulla pressione di Thuram: Barella si ritrova solo in area, colpisce a botta sicura, ma Skorupski è bravissimo a respingere, grazie a un'uscita bassa tempestiva. L'azione continua e il portiere del Bologna deve ancora intervenire, bloccando a terra una conclusione di Carlos Augusto.

18:19

19' Prima conclusione del Bologna

Dopo un batti e ribatti in area dell'Inter, con tiro di Posch respinto, il Bologna trova la prima conclusione nello specchio della porta avversaria: il rasoterra di Kristiansen è però troppo debole e Sommer blocca la sfera senza fatica.

18:14

15' Seconda occasione per l'Inter

Inter ancora vicina al gol: sinistro di Darmian da ottima posizione con la palla che si spegne sull'esterno della rete del Bologna.

18:09

10' Primo guizzo per l'Inter

Prima occasione della gara a favore dell'Inter: Carlos Augusto serve di tacco in area Sanchez, che va al tiro di sinistro, ma Skorupski è attento e devia in angolo di piede.

18:05

6' I temi di questo inizio gara

Il Bologna ha iniziato la gara senza paura, conducendo le danze. L'Inter è più attendista e prova a dare pressione agli avversari per ripartire in contropiede.

18:00

Si gioca al Dall'Ara

Match iniziato tra Bologna e Inter. Tra i padroni di casa il capitano è Ferguson mentre tra gli ospiti è Barella a indossare la fascia.

BOLOGNA-INTER, TABELLINO E TUTTE LE STATISTICHE DEL MATCH

17:55

Aebischer: "Partita come le altre"

Michel Aebischer, difensore del Bologna, ha parlato a Dazn: “Per noi è una partita come le altre. Stiamo bene, giochiamo contro una squadra molto forte, però siamo in casa nostra e vogliamo regalarci una grande gara anche oggi”.

17:53

Marotta parla di Fabbian

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parla a Dazn prima del match: "Oggi si tratta di una partita in cui dobbiamo cercare di consolidare il primato; mercoledì, contro l'Atletico, dobbiamo passare il turno. E in entrambe le occasioni dovremo giocare ad alto livello. Fabbian? Con la recompra sarebbe nostro, per noi è una bella cosa che un calciatore può farsi le ossa in provincia; sta facendo bene, siamo contenti di lui. Abbiamo ancora un anno per poterlo riportare, vedremo la cosa migliore per noi e lui".

17:50

Il passato nerazzurro di Thiago Motta

Thiago Motta, allenatore del Bologna dal 12 settembre 2022, ha un passato importante da centrocampista dell'Inter, in cui ha militato dal 2009 al 2012, vincendo il triplete con Mourinho nel 2010.

17:46

Giocatori rientrati negli spogliatoi

I giocatori di Bologna e Inter sono rientrati negli spogliatoi dopo il riscaldamento: manca meno di un quarto d'ora all'inizio del match, fissato alle 18.

17:34

Squadre in campo per il riscaldamento

Bologna e Inter sono sul terreno di gioco del Dall'Ara per il riscaldamento per partita.

17:26

I precedenti e lo spareggio del 1964

Sono 153 i precedenti in Serie A tra le due formazioni, con 74 vittorie dell’Inter, 36 pareggi e 43 successi del Bologna. Una sfida storica tra le due squadre è lo spareggio per l'assegnazione dello scudetto nel 1964, quando i rossoblù di Bernardini si imposero 2-0 a Roma contro i nerazzurri di Helenio Herrera. È l'unico caso di spareggio per l'assegnazione del titolo nella Serie A a girone unico. C'è un solo precedente, prima del 1929, tra Inter e Pro Vercelli, che si giocarono il titolo del 1910 dopo aver chiuso il campionato appaiate. In quella circostanza si imposero i nerzzurri per 10-3.

17:19

La sfida tra Bologna e Inter

Nella gara di andata, a San Siro il 7 ottobre scorso, Inter e Bologna hanno pareggiato 2-2: ai gol nerazzurri di Acerbi e Lautaro Martinez hanno risposto gli emiliani, rimontando grazie a Orsolini e Zirkzee. Il Bologna è stato anche capace di eliminare l'Inter dalla Coppa Italia, vincendo 2-1 ai supplementari a San Siro, il 20 dicembre: la formazione di Thiago Motta è l'unica, oltre al Sassuolo, ad essere riuscita a battere i nerazzurri di Inzaghi in questa stagione.

17:05

La squadra degli arbitri

Arbitro: Luca Pairetto. Assistenti (guardalinee): Ciro Carbone, Alessandro Giallatini. Quarto uomo: Antonio Rapuano. VAR: Paolo Silvio Mazzoleni. Assistente VAR: Maurizio Mariani.

16:59

Bologna-Inter, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer, Ferguson; Odgaard, Zirkzee, Saelemaekers. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Ndoye, Corazza, El Azzouzi, Castro, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, De Vrij, Arnautovic, Lautaro Martinez, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Pavard, Dimarco. Allenatore: S. Inzaghi.

16:55

Che numeri per Bologna e Inter!

Momento straordinario per Bologna e Inter nel 2024: la formazione di Thiago Motta, quarta in classifica con 4 punti di vantaggio sulla Roma, è reduce da 6 vittorie consecutive in campionato; i nerazzurri di Simone Inzaghi, primi con 15 punti di vantaggio sulla Juve, hanno sempre vinto in gare ufficiali nel nuovo anno. Il filotto interista è salito a 12 successi su 12 match.

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna