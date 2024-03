Barella e la frase a sorpresa: "Sul rigore di Inter-Genoa..."

Ennesimo successo per l'Inter di Simone Inzaghi , che espugna anche il "Dall'Ara" di Bologna e allunga in testa alla classifica, grazie al gol partita di Bisseck . Nell'immediato post partita, Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare una vittoria che consente ai nerazzurri di portarsi momentaneamente a +18 sulla Juventus di Massimiliano Allegri. All'orizzonte, c'è la super sfida con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone , mentre hanno sorpreso Diletta Leotta le scuse del centrocampista sardo per l'episodio che ha deciso Inter-Genoa pochi giorni fa.

Barella: "Atletico? Normale che Simeone voglia metterci tutti contro"

Al termine dei 90 minuti del "Dall'Ara, Nicolò Barella ha analizzato lo 0-1 di Bologna-Inter e la prestazione della squadra di Simone Inzaghi: “C’è da fare i complimenti al Bologna, perché è una squadra veramente forte e il loro punteggio è super meritato. È uno dei campi più difficili dove venire a giocare in questo momento. Poi merito a noi, perché oggi non abbiamo fatto la nostra miglior partita forse, ma abbiamo sofferto insieme e va bene anche cosi. Gruppo fantastico, lo vedete, ognuno fa la sua parte e stiamo bene insieme. Il gol? Se la squadra continua a vincere cosi, non importa chi segna".

Sull'impegno di Champions con l'Atletico Madrid, Barella ha aggiunto: "È normale che Simeone voglia vincere, che voglia mettere tutto contro di noi, ma anche noi vogliamo vincere e cercare di arrivare in fondo a questa competizione, come è successo l’anno scorso. Speriamo di vincere e fare bene, passando il turno”.

Le scuse di Barella dopo il rigore di Inter-Genoa

A DAZN, prima della chiusura dell'intervista, sono arrivate anche le scuse di Nicolò Barella per la reazione che ha seguito la concessione del rigore nel primo tempo di Inter-Genoa: “C’è stato un episodio in cui mi hanno additato di aver fatto simulazione. Non era il mio intento, di sicuro, ho esagerato nella reazione al limite, ho sbagliato e quando si sbaglia si può chiedere scusa. Ci tenevo a chiedere scusa per questo a tutti i tifosi, per la reazione che ho avuto, ma è stata solo una cosa del momento e della partita”.