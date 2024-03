Inter, festa di compleanno col botto. Ma il Bologna è davvero grande

Yann Bisseck a Bologna non poteva scegliere un giorno migliore per firmare la tredicesima vittoria dell'Inter (la decima di fila in campionato) nelle tredici partite disputate dall'inizio dell'anno in tutte le competizioni in cui è scesa in lizza. Oggi, 9 marzo, la Beneamata ha compiuto 116 anni e si è regalata un successo che la spinge ancora di più verso la seconda stella. Sono 75 i punti totalizzati dopo 28 giornate, quattro più del TurboNapolichei un anno fa maramaldeggiava verso il suo terzo, storico scudetto; 25 punti in più rispetto a quelli che i nerazzurri avevano inanellato dodici mesi or sono, quand'erano quinti, a 21 lunghezze dai partenopei. E ancora: +18 sulla Juve, aspettando la gara dei bianconeri con l'Atalanta; 24 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 70 gol fatti, 13 subiti, differenza reti +57. Se il confronto con l'altra squadra più in forma del campionato (sei vittorie di fila e 13 risultati utili consecutivi), doveva essere la prova generale in vista dell'Atletico, l'Inter l'ha superata.