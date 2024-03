Fiorentina-Roma, la partita dei rimpianti

La Fiorentina usa la testa solo per segnare, e lo fa bene, lo fa spesso, dodici volte in campionato, quanto nessun’altra in Serie A. Se la usasse anche per ragionare sarebbe una grande squadra. Invece è la regina delle discontinue, un giorno ti incanta, il giorno dopo ti tradisce. Se qualcuno ricorda i primi 45’ di Budapest, contro un avversario di una evidente modestia tecnica, e lo paragona ai primi 45’ di ieri sera, contro un avversario che in attacco aveva Dybala e Lukaku, rischia di non capirci niente. Tutto il peggio all’inizio contro il Maccabi, tutto il meglio nello stesso periodo contro la Roma. La Fiorentina è questa, prendere o lasciare. E se ieri ha solo pareggiato, restando ancora fuori dalla zona-coppe, le colpe sono soltanto sue: due volte in vantaggio, si è fatta acciuffare, e poi il rigore sbagliato (meglio, parato benissimo da Svilar), il quinto errore dal dischetto negli ultimi sei tiri, stavolta sul 2-1, ovvero con la possibilità/certezza di chiuderla lì. Stava per lasciare qualcosa di poco memorabile la Roma ieri al Franchi, l’immagine sbiadita (quella del primo tempo) di una squadra che De Rossi ha voluto correggere chissà perché e l’ha corretta nel modo sbagliato e nella partita sbagliata. Il problema non è nel passaggio dalla difesa a 4 alla difesa a 3, questi sono numeri. Il problema è che se decidi di marcare in parità numerica (Mancini su Sottil, Llorente su Belotti e Ndicka su Gonzalez) e perdi tutti i duelli diretti perché manca il sostegno di Angeliño da una parte e di El Shaarawy dall’altra, devi fare in fretta a cambiare. Non è stato svelto nemmeno a sostituire Mancini dopo l’ammonizione presa al 6’: ha rischiato due volte il secondo giallo con altri due falli e De Rossi lo ha tolto solo dopo mezz’ora. La Roma ha concesso tutto il primo tempo ai viola che hanno giocato bene, molto bene, ma l’hanno chiuso con un solo gol di vantaggio nonostante la notevole e brillante produzione offensiva. Tanto per parlare di rimpianti...