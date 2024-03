Juve-Genoa diretta, segui la partita di Serie A LIVE

TORINO - Nell'anticipo dell'ora di pranzo della domenica di Serie A c'è il Genoa sul cammino della Juve , terza in classifica e quasi obbligata a vincere per ritrovare il successo, utile per scacciare definitivamente la crisi che dura ormai da un mese e mezzo . Non c’è alternativa al successo per i bianconeri che vogliono fare un passo verso Champions League e superare il Milan, secondo e atteso successivamente dalla sfida contro il Verona. Segui Juve-Genoa in diretta .

13:34

46' - Via al secondo tempo

Inizia la ripresa: batte la Juve.

13:19

45' + 1' - Finisce il primo tempo

Juve e Genoa tornano negli spogliatoi. Niente gol nei primi 45'.

13:17

44' - Contropiede sprecato dalla Juve

Ripartenza bianconera: nel momento clou non si capiscono Vlahovic e Chiesa, con il primo che sbaglia il passaggio in profondità.

13:12

39' - Ammonito Danilo

Giallo per il difensore bianconero che abbatte Vitinha.

13:10

36' - Chiesa chiede un altro rigore

Contatto appena fuori area tra Chiesa e Spece non visto dall'arbitro. Solo angolo. Chiesa non la prende bene.

13:08

35' - Vlahovic protesta

L'attaccante crossa e il pallone sbatte in area sul gomito di Spence, che era attaccato al corpo. Le proteste della punta cadono nel vuoto.

13:05

32' - Ancora Gatti

Kostic inventa per Gatti: la conclusione di prima del difensore viene deviata in angolo in extremis.

12:59

26' - Gatti dal limite

Fucilata rasoterra dal limite di Gatti, Martinez controlla e para a terra. E' il primo tiro in porta della Juve.

12:58

25' - Cambiaso chiude in angolo

Spence mette in mezzo una palla tagliata nell'area piccola: Cambiaso salva tutto.

12:56

23' - Retegui ci prova

Tiro sballato dell'attaccante del Genoa che non centra la porta da posizione defilata.

12:54

20' - Contatto Bani-Miretti

Il centrocampista della Juve cade in area dopo un intervento di Bani. Per l'arbitro è calcio d'angolo, niente rigore.

12:50

17' - Duello tra Kostic e Gudmundsson

Kostic subisce un fallo da Gudmundsson che era scappato sulla fascia sinistra. Buona la copertura del serbo.

12:48

15' - Contropiede Juve nel vuoto

Chiesa fa ripartire la Juve, ma Cambiaso sbaglia il servizio in area per Vlahovic, complice una deviazione dei difensori del Genoa.

12:43

10' - Juve di rimessa

E' il Genoa a fare la partita a Torino, comandando il dato sul possesso palla. La Juve pressa e aspetta la possibilità di sfondare in contropiede.

12:40

7' - Il Genoa sfiora il vantaggio

Miracolo di Szczesny che salva la Juve sul colpo di testa di Bani, arrivato dagli sviluppi di un calcio di punizione.

12:33

1' - Juve-Genoa è iniziata

E' cominciata Juve-Genoa a Torino.

12:28

Juve-Genoa, le squadre nel tunnel

Quasi tutto pronto a Torino. I ragazzi di Allegri e Gilardino stanno per scendere in campo.

12:19

Chiesa: "Juve, bisogna vincere per forza"

"E’ necessaria la vittoria per riportare entusiasmo. Abbiamo raccolto pochi punti ultimamente. C’è qualcosa che non sta andando, bisogna per forza vincere oggi. Le indicazioni di Allegri? Devo stare dietro la punta e poi spostarmi sulla sinistra. Obiettivi in termini di gol? Voglio arrivare in doppia cifra ma sempre con l'idea che prima di tutto bisogna aiutare la squadra", le parole di Chiesa ai microfoni di Dazn prima di Juve-Genoa.

12:14

Vasquez: “Genoa, serve coraggio”

"Quando ero bambino sognavano di giocare contro la Juve, in questo stadio. Bisogna andare in campo con coraggio e lottare fino alla fine. Vlahovic? Sappiamo che è fortissimo fisicamente. Gli piace farsi sentire. Da difensore dico bisogna devo stare lì, addosso a lui con una marcatura a uomo, ma anche stando attenti alla coperture", ha detto Vasquez, difensore del Genoa, a Dazn.

12:10

Piccolo allarme per Chiesa

L’attaccante, durante il riscaldamento, ha avuto un problema alla spalla. Non sembra però nulla di grave.

12:09

Il Genoa e le big

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 20 partite contro squadre nelle prime tre posizioni in Serie A (5 pareggi e 15 sconfitte); l’ultimo successo del genere è stato proprio contro la Juve, curiosamente il 17 marzo. Era il 2019: un 2-0 a Marassi sotto la guida di Prandelli contro i bianconeri di Allegri.

12:05

Allianz Stadium sold out

Stadio tutto esaurito per Juve-Genoa. Ci saranno sugli spalti più di 40.000 spettatori.

11:52

Juve-Genoa in tv

Juventus-Genoa scatta alle ore 12.30 a Torino. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 251) e Dazn. Il match va anche in diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now.

11:41

Juve, andamento lento

Nelle ultime sette giornate, la Juventus ha raccolto sei punti (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte) e solo quattro squadre hanno avuto un rendimento inferiore; inoltre, i bianconeri hanno subito due gol in ciascuna delle ultime quattro gare e non arrivano a cinque dal marzo 1962.

11:28

Juve-Genoa, le formazioni ufficiali

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Vitinha; Retegui. All.: Gilardino.

11:23

La Juve a Torino

La Juventus è imbattuta da 19 gare casalinghe di fila contro il Genoa in Serie A (15 vittorie, 4 pareggi) e ha subito in media soltanto 0.6 gol a partita, mantenendo la porta inviolata 10 volte.

11:08

Juve, Allegri senza Milik

Ecco le parole dell'allenatore prima della sfida contro il Genoa.