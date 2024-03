Allegri sbotta con il giornalista in diretta tv: "Faccia domande più intelligenti"

Juve-Genoa 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Allegri sbotta in tv dopo Juve-Genoa

In diretta con Sky dallo Stadium, il tecnico bianconero ha replicato infastidito alle domande di Gianfranco Teotino: "Lei sa come si fa l’allenatore? - ha detto Allegri rivolgendosi al suo interlocutore, che gli chiedeva conto dei soli 7 punti raccolti nelle ultime 8 giornate -. Io non so come si fa il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente e io rispondo. Voi non dovete capire, ma fare solo domande".