Lazio-Juventus ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Lazio-Juventus, la cronaca

La prima Lazio di Igor Tudor ospita la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione del primo di tre incroci primaverili tra capitolini e bianconeri. A pochi giorni dalla semifinale d'andata di Coppa Italia, il tecnico dei biancocelesti è già pronto a cambiare sistema di gioco, mettendo da parte il 4-3-3 di matrice sarriana, per dare spazio al suo 3-4-2-1. Un'alternativa importante, a cui dovranno adattarsi Luis Alberto e compagni, alla ricerca di nuove soluzioni offensive. È una Juve acciaccata, invece, quella che arriva all'Olimpico, con Alex Sandro e Kostic che si sono uniti alle indisponibilità di Milik, Alcaraz e Vlahovic (squalificato). Moise Kean, in corsa per un posto ad Euro 2024, tornerà dal primo minuto a 4 mesi e mezzo dall'ultima volta. Sarà staffetta fra Chiesa e Yildiz, con l'attaccante ex Fiorentina chiamato a dare una scossa ai suoi dopo un periodo a dir poco negativo.