Diretta Tudor prima di Lazio-Juve: segui la conferenza stampa LIVE

FORMELLO - Inizia ufficialmente l’era Igor Tudor alla Lazio . Prima conferenza stampa alla vigilia di un match, all’orizzonte c’è subito la sfida difficile contro la Juve, sua ex squadra da calciatore (e da vice tecnico di Pirlo). Dal modulo alla condizione dei giocatori: leggi in tempo reale tutte le dichiarazioni del tecnico biancoceleste prima della partita dell’Olimpico.

13:30

Tudor: "Voglio vedere una squadra coraggiosa, tosta e cattiva"

"Effetto sorpresa? Lo spero. Io ho visto i giocatori motivati. Devono avere coraggio e giocare senza pensieri. Me le prenderò io le responsabilità, se qualcosa dovesse andare male. Io voglio vedere coraggio, una squadra tosta e cattiva: devono difendere e attaccare tutti. Voglio vedere una squadra che sia difficile da battere e cattiva".

13:27

Tudor sulla gestione del gruppo

Sulle rotazioni. "Ci sarà la sfida con la Juve, poi la Coppa Italia e poi il derby. Vedermo come effettuare le rotazioni". Sui calci da fermo: "La Lazio ne ha fatti sempre pochi. Ma è anche la struttura della squadra che è penalizzante. Ma a volte basta essere più cattivi e concreti sotto porta". Sulla gestione del gruppo: "Ogni allenatore ha dei calciatori che utilizza di più. Vedermo se succederà anche qui. Io cercherò di fare giocare i migliori". Su Cataldi e Patric: "Danilo ha giocato tanto ed un giocatore importante. Sono contento che Patric sia tornato, un giocatore che mi è sempre piaciuto per la capacità di giocare a campo aperto e con cattiveria"

13:22

Tudor su Zaccagni e Luis Alberto

Zaccagni e Luis Alberto, spesso impiegati a sinistra. "Possono giocare insieme. I giocatori forti possono essere compatibili". Sullo stato di forma della squadra: "Nei dati fisici la squadra è sempre stata in alto. Su questo argomento si è detto tanto. Bisogna correre, essere compatti e saper correre sia in avanti che indietro. Le gare si decidono sulle due aree. Abbiamo lavorato tanto, per capire anche le scelte giuste".

13:20

Tudor sui giocatori: "Nel tempo si capirà se sono disposti o no"

"Ho visto i giocatori vogliosi ed orgogliosi di dimostrare che non sono da nono posto. Li ho visti bene, ma adesso era facile, quando ti trovi davanti ad un nuovo allenatore. Bisogna vedere nel periodo più lungo: con le battaglie, con le difficoltà. Sarà il tempo ad essere galantuomo"

13:18

Tudor su Felipe Anderson: "Il ruolo? Vedremo"

"Il calcio è fatto di equilibrio. Io dico sempre che serve gente che deve avere il gol nel sangue, ma anche giocatori che fanno la fase difensiva. E' ideale avere gente che corre, che contrasta, che sa giocare a calcio e che sappia fare gol. Mi piace essere offensivo, ma non devo prendere troppi gol". Su Felipe Anderson a tutta fascia: "Non lo so. E' un giocatore disponibile, che ha gamba. Vedremo poi come giocheremo. Magari tutti sono convinti che giocheremo in un modo, magari invece faremo un altro schema. Bisogna vedere, anche nel corso della gara".

13:16

Tudor su Kamada: "Si adatta meglio al mio calcio"

"Kamada è un giocatore completo: che ha corsa e qualità di gioco. Se devo essere sincero credo che sia più adatto a questo calcio che a quello precedente. Non è pulitissimo, ma ha altre doti, che a me piacciono tanto. E' un centrocamposta che fa gol ed è una bella dote, che fa la differenza. L'ho visto allegro e voglioso: ora vedremo quando arrivano le partite che contano". Sulle gerarchie azzerate: "Il passato è importante, ma non si vive solo di passato".

13:14

Tudor: "Immobile sarà molto importante in questi due mesi"

Tudor e i social: "Se ti metti ad ascoltare le radio, a vedere i social e a leggere i giornali, ti ammazzi da solo. Un allenatore deve pensare al campo, altrimenti sarebbe un suicidio. Cerco di non leggere nulla anche quando le cose vanno bene". Su Immobile: "Ho parlato con Ciro un paio di volte, come è normale che sia. L'ho visto bene, motivato. Ci tiene alla Nazionale e penso che tornarci dipenderà solo da lui. Io l'ho vosto voglioso di fare. Ha davanti a se due mesi importanti: è un giocatore che i gol li ha sempre fatti e li farà. Io ci conto tanto, per le sue caratteristiche tecniche e umane. Sarà molto importante per i prossimi due mesi".

13:10

Tudor: "Un conto è l'allenamento, un conto saranno le partite"

"Il calcio è cambiato da quando ci sono cinque cambi. E' una cosa bellissima, che permette a tutti di essere protagonisti. Anche io devo capire bene durante le gare, chi ha dato tanto, chi può migliorare, chi è al massimo. Un conto sono gli allenamenti e un conto sono le partite. Io cercherò di metterci il meno tempo possibile. Perchè bisogna subito vincere, essere belli tosti e arrivare al risultato. Per ora abbiamo fatto otto allenamenti importanti e la squadra ha risposto bene. Vedremo domani, quando inizierà la partita".

13:08

Tudor, il modulo e la difesa

"Le emozioni sono tante, ma un allenatore deve pensare a come preparare la squadra. A dare qualcosa alla squadra, che deve essere lo specchio di un allenatore. Ci vorrà tempo e pazienza: io sono quì da poco. Ci servirà tempo per far trasformare una squadra che era abituata ad un altro allenatore. Io ci proverò, ma sicuramente la squadra non sarà perfetta, come vorrei". Le differenze con il modo di giocare di Sarri sulla fase difensiva. "Ci sono due cose che penalizzano una trasformazione della squadra. I giocatori erano abituati da tre anni a giocare con un altro tecnico. Un allenatore forte. Quindi bisognerà stare molto attenti a fare le cose in un certo modo. Il modulo? Non è importante come pensate. Si può iniziare con un modulo e poi attaccare con più giocatori. La differenza non la faranno i numeri, ma il modo in cui si interpreta la partita".

13:04

Tudor e la Juventus: "Una parte della mia vita"

"Subito due volte contro la Juventus? Non credo al destino. Le sensazioni sono positive. Io guardo tutto come una sfida, all'idea di poter vincere. Alla Juve ho passato sette/otto anni della mia vita. Sono grato al club che mi ha fatto diventare quello che sono oggi, dal punto di vista del lavoro e non solo".

13:02

Tudor sul ritorno dalle nazionali

"I giocatori sono tutti tornati senza acciacchi. L'unico problema è che molti sono arrivati solo ieri. Con gli altri abbiamo lavorato bene, facendo sei o sette allenamenti. I ragazzi hanno fatti una settimana di buon lavoro, con la giusta applicazione".

13:01

Inizia la conferenza stampa di Igor Tudor

Inizia la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Lazio-Juventus.

12:52

Lazio-Juve, la probabile di Tudor

Ecco il possibile undici scelto dal tecnico biancoceleste. Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile.

12:39

Allegri sul debutto di Tudor con la Lazio

Poco ha parlato Max Allegri in conferenza stampa in vista di Lazio-Juve. Il tecnico bianconero su Tudor: “Ha fatto molto bene a Marsiglia e Verona. Non so se due settimane basta, è quasi impossibile spiegare il calcio. Dobbiamo aspettarci una Lazio molto offensiva proprio per il cambio di allenatore. Poi ha giocatori di grande qualità”. Qui tutte le parole di Allegri.

12:30

Lazio-Juve, tra poco le parole di Tudor

Vigilia del super match tra Lazio e Juve, parla Igor Tudor. Alle 13 l'inizio della conferenza stampa nella sala stampa di Formello. Sarà il debutto in campo per il neo tecnico.

