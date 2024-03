Diretta Allegri prima di Lazio-Juventus: segui la conferenza stampa LIVE

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, Massimiliano Allegri è chiamato a presentare Lazio-Juventus nella consueta conferenza stampa pre gara. Dall'assenza dello squalificato Vlahovic all' incognita Tudor sulla panchina biancoceleste : leggi in tempo reale tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Vecchia Signora alla vigilia della super sfida dell'Olimpico.

11:00

Tutto pronto per la conferenza stampa di Allegri

A breve le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia di Lazio-Juventus.

10:50

A breve la conferenza stampa di Allegri

Fra pochi minuti, Massimiliano Allegri si presenterà nella sala conferenze della Continassa per presentare Lazio-Juventus, match in programma domani alle ore 18 allo "Stadio Olimpico" di Roma.

10:40

Lazio-Juventus, ballottaggio Chiesa-Yildiz in attacco

La squalifica di Vlahovic e le precarie condizioni fisiche di Milik, reduce da una lesione muscolare, riducono il numero di attaccanti a disposizione di Allegri. Kean titolare, con Chiesa attualmente favorito sul giovane Yildiz al centro del reparto offensivo bianconero.

10:30

Bremer, allarme Premier

Sirene dall'Inghilterra per il centrale difensivo della Juventus, che rischia di lasciare Torino la prossima estate (Leggi Qui).

10:20

Lazio-Juventus, la probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. M. Allegri.

10:11

Lazio-Juventus, problemi per Alex Sandro

Infortunio in allenamento per il difensore brasiliano (Leggi di più).

10:00

Lazio-Juventus, alle ore 11 la conferenza stampa di Allegri

Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domani allo "Stadio Olimpico" di Roma contro la nuova Lazio di Igor Tudor. Tanti i problemi di formazione in casa bianconera, con un occhio alla semifinale d'andata di Coppa Italia, che si giocherà a Torino sempre contro Immobile e compagni. Alle ore 11, Allegri presenterà la sfida valida per la 30esima giornata di Serie A.

Continassa - Torino