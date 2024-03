Infortunio Alex Sandro, rischia di saltare Lazio-Juventus

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista di Lazio-Juventus. Alla vigilia della sfida in programma allo "Stadio Olimpico" di Roma alle ore 18, il tecnico bianconero rischia di perdere anche Alex Sandro, oltre allo squalificato Vlahovic e ai noti problemi fisici di Milik e Alcaraz. Problema muscolare per il difensore brasiliano.