Niang fa esultare l'Empoli e Nicola: 3-2 all'ultimo respiro contro il Torino

Finale al cardiopalma. L'Empoli batte all'ultimo respiro il Torino: 3-2 al "Castellani". Gli azzurri conquistano 3 punti d'oro in chiave salvezza: +3 sul Sassuolo (2-2 in trasferta con la Salernitana) e sul Frosinone, che domani, domenica 7 aprile, ospiterà il Bologna. In classifica c'è da registrare anche il momentaneo +1 su Cagliari e Verona, che si appresatano ad affrontare in casa rispettivamente Atalanta e Genoa.