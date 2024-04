Guendouzi e la bufera dopo il derby: cosa è successo in campo con i giocatori della Roma 

Il primo derby di De Rossi (da allenatore) e Tudor è stato duro, ruvido, ricco di adrenalina. Guida ha faticato parecchio a tenere in mano la partita e anche dopo il triplice fischio si è scatenata una rissa. Uno dei più nervosi nella Lazio è stato sicuramente Guendouzi, protagonista di diversi scontri con i giallorossi. Il primo con Dybala che per far arrabbiare il francese gli ha mostrato il parastinchi con la Coppa del Mondo e la bandiera dell’Argentina. Al termine della partita Paulo è corso in campo e ha esultato in faccia a Guendouzi.

Guendouzi e il pugno a Paredes Il francese è stato protagonista di qualche scintilla anche con l’altro argentino della Roma, Paredes: evidentemente il Mondiale in Qatar ha lasciato qualche strascico. Al triplice fischio mentre Paredes correva per festeggiare Guendouzi gli ha rifilato un pugnetto sullo stomaco e il centrocampista giallorosso si è accasciato a terra: tutto sotto gli occhi dell’arbitro. Anche Paredes ha provocato il francese. Dazn non ha mostrato tutte le immagini perché volontariamente le telecamere hanno inquadrato altre scene: la linea editoriale è quella di non mostrare episodi censurabili come questi che succedono in campo.

Il nervosismo di Pedro, Tudor e De Rossi calmano gli animi Un altro che ha faticato a mantenere la calma è stato Pedro: lui i derby li sente particolarmente. In quello di Coppa Italia a gennaio si è fatto espellere nel finale dopo un litigio in campo con Paredes. Tudor più volte ha chiesto ai suoi di mantenere la calma nel finale accesissimo di questo derby e De Rossi dopo il triplice fischio è entrato in campo per cercare di riportare la calma ed è andato a parlare con Guendouzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA