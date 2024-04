Dybala, rissa con Guendouzi durante il derby: Paulo gli mostra il parastinchi, volano insulti

Roma-Lazio: perchè Dybala ha mostrato i parastinchi a Guendouzi

I due vanno testa a testa e volano gli insulti. Arrivano poi i compagni a dividerli. Quando i due si allontanano, Dybala mostra a Guendouzi i suoi parastinchi dove c'è la foto della Coppa del Mondo vinta dall'Argentina nel 2022 proprio contro la Francia. Il centrocampista biancoceleste. nella finale in Qatar, era in panchina con i francesi e ha visto l'Albiceleste dell'ex Juve vincere il Mondiale. Dybala in quella partita è entrato nel recupero dei supplementari al posto di Tagliafico per battere un rigore della lotteria decisiva: contro Lloris il trequartista non ha sbagliato. Poco prima il diverbio con Dybala, Guendouzi aveva litigato anche con Bove: il romanista era a riscaldarsi a bordocampo mentre il guardalinee annullava il gol di Kamada per fuorigioco (QUI per scoprire cosa è successo).