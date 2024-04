Il Bologna frena a Frosinone, solo 0-0: la Roma a -3

Pari a reti inviolate tra Frosinone e Bologna . I ciociari restano terzultimi in solitaria portandosi a un punto dalla zona salvezza in attesa dei risultati delle dirette concorrenti, i felsinei vedono ridursi a 3 le lunghezze di vantaggio sulla Roma quinta e salgono momentaneamente a -1 dalla Juventus terza.

Primo tempo di marca Frosinone, Skorupski attento

Il Frosinone è partito forte rendendosi pericoloso in un paio di circostanze con Cheddira, ma Skorupski ha dimostrato subito di essere in gran forma con un paio di ottime parate. L'estremo difensore degli ospiti si è confermato particolarmente reattivo quando si è disteso sulla sua destra per deviare in calcio d'angolo un colpo di testa di Okoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Orsolini ha provato a scuotere i suoi, ma ai punti meglio i laziali nel primo tempo.

Chance per Aebischer e Zortea nel secondo tempo

Particolarmente equilibrato il secondo tempo. Ben contenuto Zirkzee. Aebischer si è fatto ipnotizzare da Turati vanificando uno splendido assist di Orsolini, Zortea ha risposto immediatamente con una punizione di poco alta sulla traversa. La girandola delle sostituzioni è stata il preludio a un finale di gara che è scivolato via senza grandi sussulti. Naturale epilogo lo 0-0 finale.

Frosinone-Bologna, il tabellino

FROSINONE-BOLOGNA 0-0

FROSINONE (3-4-3): Turati; Bonifazi, Romagnoli, Okoli; Zortea; Mazzitelli (40' st Garritano), Barrenechea, Valeri (21' st Lirola); Soulé (40' st Cuni), Cheddira (32' st Seck), Reinier (21' st Brescianini). A disp.: Frattali, Cerofoloni, Marchizza, Baez, Kaio Jorge, Kvernadze, Ibrahimovic, Fares, Henrique All. Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen (31' st Lykogiannis) ; Aebischer (23' st Fabbian), Freuler; Orsolini( 31' st Ndoye), Ferguson, Saelemaekers (1' st Urbanski); Zirkzee (36' st Castro). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Castro, De Silvestri. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Orsato di Schio.

Guardalinee: Carbone-Giallatini.

Quarto uomo: Collu.

VAR: Valeri. AVAR: Meraviglia.

AMMONITI: Saelemaekers (B), Romagnoli (F), Kristiansen (B), Lykogiannis (B).

NOTE: Angoli: 5-2 per il Frosinone. Recupero: pt 1'; st 4'.