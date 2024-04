Milan, solo pari contro il Sassuolo: finisce 3-3, Okafor salva Pioli

Gara dalle mille emozioni quella tra Sassuolo e Milan. Finisce in parità, finisce 3-3, ma fino all'ultimo è stata in bilico con il pareggio di Okafor e la vittoria sfiorata per i rossoneri dopo il sogno trionfo per i neroverdi. Grande protagonista del match è stato Laurienté, autore di una doppietta. Per il Milan, con Giroud inizialmente in panchina, oltre a Okafor reti di Leao e Jovic. Nel finale proprio il bomber francese, entrato a inizio secondo tempo per Loftus-Cheek, ha sfiorato la rete da tre punti.