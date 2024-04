Pari Milan con il Sassuolo, ecco come l'Inter può vincere lo scudetto nel derby

La seconda stella contro il Milan? All'Inter può bastare un pareggio battendo il Cagliari. La situazione aggiornata in classifica lo certifica: i nerazzurri hanno 82 punti, in attesa della partita contro il Cagliari (in programma stasera alle 20:45). Segue il Milan a 69 (a -13) e la Juventus a 63 (-19).