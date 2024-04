Atalanta-Empoli 2-0: Pasalic e Lookman trascinano Gasperini

Serie A, la classifica

Pasalic sblocca su rigore

Primi venti minuti senza emozioni: l'Atalanta sembra pagare le fatiche settimanali in Coppa Italia e l'Empoli prova ad approfittarne. Al 22' problemi per Walukiewicz che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema ai flessori. Al suo posto Cacace. Al 24' la prima occasione per l'Atalanta, con Djimsiti che sfiora il palo di testa. Al 40' l'episodio che sblocca il risultato: Tourè anticipa Pezzella che lo colpisce da dietro. Fabbri, richiamato al Var, assegna il rigore che Pasalic trasforma. Prima dell'intervallo Miranchuk sfiora il raddoppio, con una conclusione centrale respinta da Caprile, dopo una bella discesa di Tourè.

Lookman raddoppia ad inizio ripresa

La ripresa inizia con il guizzo di Lookman, che supera di slancio Bereszynski e dopo una corsa di trenta metri, scarica un gran sinistro che si insacca alle spalle di Caprile. Gli uomini di Gasperini gestiscono le forze, senza spingere con continuità sull'acceleratore. Lookman sfiora il terzo gol con una conclusione che si perde a pochi centrimetri dal palo. Nicola inserisce prima Caputo e poi Cancellieri, ma non riesce a trovare il guizzo per riaprire la partita. L'Atalanta si impone 2-0.

