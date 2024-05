Atalanta in Champions League: battuto 2-0 il Lecce

Quinta vittoria consecutiva in campionato per l'Atalanta che - con Carnesecchi e Lookman in panchina, De Roon infortunato e Koopmeiners squalificato - batte 2-0 il Lecce al Via del Mare e conquista l'accesso aritmetico alla prossima edizione di Champions League con un turno di anticipo (più la gara con la Fiorentina da recuperare). Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo senza reti.