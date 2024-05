Inter-Lazio diretta: segui la sfida di San Siro LIVE

MILANO - È l'ultima dell'anno dell' Inter in casa davanti ai propri tifosi, è il giorno della festa. Oggi, dopo la partita contro la Lazio , Lautaro alzerà la coppa del 20° scudetto scatenando i festeggiamenti nerazzurri. Per Inzaghi sarà un pomeriggio speciale contro la squadra in cui ha giocato, vinto e poi allenato. Per Tudor , invece, che può definitivamente entrare in Europa League, è ancora viva l'idea del sorpasso sulla Roma: segui tutto in diretta .

Classifica Serie A

17:39

Tudor: "Luis Alberto? Non ci sono titolari"

Tudor a Dazn prima della partita: "L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile contro un avversario di primissimo livello. Vogliamo fare del nostro massimo, poi vediamo. Rovella? Mi aspetto una buona gara da parte di tutti, ci sarà da correre e pedalare. Lui ha qualità e sostanza, si è meritato il posto da titolare. Luis Alberto? È in panchina e vediamo come sarà la gara, con i 5 cambi non ci sono più titolari e panchina. Questo è bello per tutti, per me e per i giocatori".

17:25

L'Inter, la Lazio e Mourinho

L’Inter ha vinto le ultime due partite contro la Lazio in campionato e non ottiene più successi di fila contro i biancocelesti in Serie A dal periodo tra il 2008 e il 2010: quattro in quel caso, con José Mourinho alla guida.

17:16

I numeri di Inter-Lazio

L’ultimo successo della Lazio contro l’Inter a San Siro in campionato risale al 31 marzo 2019 (1-0 con gol di Sergej Milinkovic-Savic). Da allora, quattro successi consecutivi dei nerazzurri in gare casalinghe contro i biancocelesti in Serie A, con uno score complessivo di 9-3.

17:03

Formazione ufficiale Lazio: torna Provedel

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Zaccagni, Kamada; Castellanos. Allenatore: Tudor.

16:54

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

16:45

Inter per il record di punti

L’Inter ha guadagnato 92 punti in 36 gare di questo campionato. In caso di successo in entrambe le ultime due giornate i nerazzurri salirebbero a quota 98, stabilendo il loro record assoluto di punti in una singola stagione di Serie A e superando appunto i 97 di Roberto Mancini del 2006/07.

Stadio San Siro (Milano)