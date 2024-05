Tudor dopo Inter-Lazio: interviste e conferenza stampa

21:25

Kamada segna ancora ai Campioni d'Italia

Kaichi Kamada ha segnato al Napoli alla terza giornata al Maradona, gol dell'1-2 biancoceleste, e oggi ha segnato all'Inter a San Siro, battendo Sommer per lo 0-1.

21:13

La Roma sfida il Genoa

Ora tocca alla Roma contro il Genoa: il risultato potrebbe essere decisivo per le speranze dei biancocelesti. SEGUI LA DIRETTA

21:01

Festa scudetto: continua il giro di campo dei calciatori dell'Inter

Intanto continua la sfilata dei calciatori dell'Inter, con il giro di campo con la coppa dello Scudetto a San Siro.

20:52

Tudor: "Orgoglioso dei ragazzi, vediamo cosa succede"

Queste le parole di Tudor a Lazio Style Channel: "Tanto orgoglioso, felice per i ragazzi, hanno disputato una grande gara, una battaglia dal primo all’ultimo minuto, ma c’è un po’ di rammarico. Non è facile giocare qui, con qualità individuali pazzesche. Ci prepariamo al meglio per l’ultima. Se questa è la mia Lazio? Qui c’era una partita da preparare nel modo giusto, abbiamo voluto tenere compattezza e aggressività e provare a fare qualcosa. Sono felice di questa prestazione, sono ottimista per il futuro. Kamada? Ha fatto un gran bel gol, ha dato tanto in queste gare, l’ho visto stanco. C’era anche la bella occasione di Castellanos, è mancata un po’ di lucidità, era un po’ stanco, peccato perché era un 2-0 e gara chiusa. Siamo positivi, dipende tanto anche dall’altra squadra. Abbiamo fatto buoni risultati, c’è da finire nel modo giusto e vedere cosa fanno gli altri”.

20:41

Tudor: "C'è ancora una partita da giocare"

"Di questo risultato sono felicissimo e orgoglioso. Giocatori più alti in area? Vedremo col direttore, ci metteremo a discutere come è giusto che sia. C'è una partita da giocare, c'è da vedere cosa fanno gli altri. Faremo questa analisi con calma e poi le darò risposta. Cambi? Gila non ce la faceva, ha chiesto lui il cambio ed era il quinto. Luis Alberto e Felipe sono entrati perché volevamo avere un po' più di controllo, loro spingevano forte e non siamo riusciti a tenere troppo la palla. È normale che l'Inter spinga, sono a casa loro, è naturale. L'idea era quella, però non siamo riusciti. Ma va bene lo stesso". Si chiude così la conferenza stampa di Tudor.

20:39

Tudor: "C'è un po' di rammarico"

"Oggi l'abbiamo preparata in questo modo, un po' più attento in questa compattezza qua. Se vai con l'Inter e ti aprono col loro portiere non vedi palla, ti arrivano in porta in cinque secondi. Sono i più forti al mondo in questo, volevamo essere compatti e l'abbiamo preparata così. Penso che l'hanno interpretata bene. C'è un po' di rammarico ma ci prendiamo il pareggio".

20:36

Tudor: "Roma? Rivalità che mi piace"

"Roma? La rivalità è bella mi piace, ma ci sono 38 giornate: così si fanno le classifiche. I derby sono belli a livello mentale, di peso specifico, ma non di punti perché sono uguali. Io accetto questa cosa, ma non dovevo capire niente. Lo sapevo anche prima di arrivare qui".

20:33

Tudor su Rovella: "Può e deve crescere"

"Rovella? Di solito non faccio commenti individuali, ma oggi ha fatto bene. I giocatori che ho vanno elogiati, Rovella ha fatto bene perché non era facile considerando anche che ha giocato poco in questo ultimo periodo. Per giocare contro questa Inter devi pedalare e quando hai la palla devi essere lucido. Lui ha questa bravura, ma deve e può crescere sotto tutti i punti di vista. Stiamo lavorando molto anche in palestra in questi due mesi, poi vedremo. Sono i giocatori a decidere dove vogliono arrivare, se uno è forte è forte".

20:30

Tudor: "Prendiamo questo punto con orgoglio"

Inizia la conferenza stampa di Tudor: "Oggi non c'è niente di perso, ma solo tanto di guadagnato. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande gara. C'è un po' di rammarico per non aver chiuso la gara ma venire qui e giocare contro questa squadra che gioca uno dei calci migliori d'Europa è tanta roba. I ragazzi l'hanno preparata bene e interpretata alla grande: prendiamo questo punto con orgoglio".

20:25

Casale: "Non abbiamo chiuso la partita"

Queste le parole di Nicolò Casale nel post-partita: "Abbiamo fatto una buona partita. Giocare contro l'Inter a San Siro non è mai facile, abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister in settimana. Abbiamo avuto l'occasione su contropiede per chiudere la partita e non l'abbiamo fatto. Poi abbiamo preso gol su punizione, è un peccato perché ci avevamo lavorato tanto in settimana. Il lavoro parte da davanti, se c'è una grande pressione per noi è più facile. Quando ci manca questo è molto più difficile. Oggi però sotto questo aspetto abbiamo fatto una grande partita. Ora vogliamo finire al meglio con i tre punti contro il Sassuolo. Mi dispiace che la mia stagione finisca qui, mi servirà sicuramente a crescere. Pensavo di uscirne meglio, ma è andata così. Mi sono preso tutte le bastonate, le prendo come consigli per il futuro e le userò per rientrare in carreggiata la prossima stagione. Tudor? Da quando è arrivato non credo che ci siano state partite dove potevamo meritare di più. Il pareggio a Monza dispiace, ma non meritavamo la vittoria. Bisogna analizzare sempre tutto e poi ci sono le altre squadre. Da quando è arrivato lui abbiamo fatto una bella scalata. Ci eravamo prefissati l'obiettivo di arrivare in Champions League, ma guardiamo anche il lato positivo. In poco tempo siamo riusciti a stravolgere il nostro modo di giocare, e non è poco. Da fuori non si vede, ma ci sono tante dinamiche. Il percorso è positivo".

20:15

Lautaro: "Rinnovo? Dobbiamo trovare un accordo"

Queste le parole di Lautaro Martinez nel post-partita: "Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Volevamo vincere, ma affrontavamo una squadra che lottava per la Champions e abbiamo fatto un'ottima gara. Abbiamo lavorato tanto e ci siamo meritati questo scudetto. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, veramente un'ottima stagione. Zhang? Sono loro a gestire questa cosa, noi ci concentriamo sul campo. Siamo tranquilli e oggi dobbiamo goderci questa festa con il pubblico che ancora una volta è stato al nostro fianco. Rinnovo? Non so cosa succederà, ma questa settimana dobbiamo trovare un accordo".

20:10

Lazio, la situazione in classifica

La Lazio di Tudor si trova al settimo posto con 60 punti ad una giornata dalla fine del campionato. Al sesto posto, sempre con 60 punti ma che deve ancora giocare, c'è la Roma mentre al quinto posto con 66 punti c'è l'Atalanta, che vincendo l'Europa League renderebbe il sesto posto valido per la Champions.

20:02

Dumfries risponde a Kamada, ora festa Scudetto Inter

Si chiude 1-1 la sfida al San Siro tra Inter e Lazio. Delusione per i biancocelesti, mentre ora inizia la festa nerazzurra per lo Scudetto. LEGGI TUTTO

19:57

Lazio beffata, pareggio contro l'Inter

Il gol di Dumfries negli ultimi minuti rovina le speranze della Lazio, che si deve accontentare di un solo punto che non cambia la situazione in classifica.