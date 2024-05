Roma-Genoa diretta, ci prova Cristante: segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio Olimpico è la notte di Roma-Genoa , valida per la trentasettesima giornata di Serie A . I giallorossi sono condannati a vincere per tenere accesa la fiammella della speranza di una qualificazione in Champions League da sesti (se l' Atalanta dovesse vincere l'Europa League ed arrivare quinta in campionato), i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato ma non perdono da tre partite. Aggiornamenti in tempo reale.

Punizione per il Genoa battuta da Vogliacco, Vasquez salta e colpisce di testa: a lato.

Doppio cambio Roma, Dybala ed El Shaarawy per Pellegrini e Baldanzi.

21:32

De Winter a DAZN: "Lukaku va fermato di squadra"

De Winter a DAZN: "Un giocatore non può fermare da solo Lukaku, bisogna difendere di squadra. Nel secondo tempo dobbiamo continuare così e speriamo di segnare"

21:31

Fine primo tempo

Si va al riposo senza recupero sul risultato di 0-0.

21:31

44' - Roma alla ricerca del varco per sbloccare il risultato

Tanti tiri dalla distanza, nessuno nello specchio della porta. La Roma ha privilegiato le soluzioni da lontano ma per ora non è riuscita a sbloccare il risultatoo.

21:21

34' - Ci prova Paredes

Paredes, visto e servito da Bove, prova a rompere l'equilibrio con un tiro da fuori area ma non trova la porta.

21:18

31' - Tiro di Cristante

Anche Cristante ci prova con un tiro al volo, ma non inquadra lo specchio della porta.

21:17

30' - Retegui, tiro al volo

Retegui, tiro al volo su invito di Frendrup: non trova la porta.

21:16

29' - Svilar attento su Vasquez

Punizione dalla trequarti per il Genoa. Martin scodella in area, Vasquez colpisce di testa, nessun problema per Svilar.

21:15

26' - Tiro di Bove

Bove da fuori area, controllo e conclusione con il destro. Palla ancora una volta alta sulla la traversa.

21:07

23' - Baldanzi ci prova con un tiro al volo

Uno due tra Pellegrini e Baldanzi, conclusione al volo dell'ex Empoli: alta sulla traversa.

21:00

16' - Angelino al tiro

Paredes batte un calcio d'angolo e trova Angelino fuori area, controllo e conclusione del terzino. Palla alta sopra la traversa.

20:58

14' - Ekuban in fuorigioco

Lancio di Martin per Ekuban, Svilar salva sul quasi autogol di N'Dicka ma è tutto fermo: fuorigioco.

20:54

10' - Il Genoa si chiude bene

Il Genoa si chiude bene, disponendo i suoi giocatori tutti dietro la linea del pallone.

20:49

5' - Buon fraseggio della Roma

La Roma è partita bene. Sviluppa un buon fraseggio e tenta di allargare le maglie della difesa del Genoa.

20:45

1' - Partiti

Partiti. Roma-Genoa è iniziata.

20:44

Squadre in campo, l'Olimpico emoziona

L'Olimpico emoziona come sempre. Roma in campo accompagnate dai bambini dei rispettivi compagni di squadra: con Lukaku c'è il figlio di Spinazzola, quello di Rui Patricio è con Svilar. Cori contro l'Atalanta.

20:32

De Rossi a DAZN: "Tutti si giocano la conferma nella Roma in ogni partita"

De Rossi a DAZN: "Rispetto a Bergamo voglio vedere un po' tutto diverso. Ci siamo allenato bene, abbiamo spinto. Baldanzi ed El Shaarawy devono supportare Lukaku come non hanno fatto a Bergamo. Lukaku deve darci il tempo di raggiungerlo. Conferme? Nessuno si gioca la riconferma in questa paritta. Tutti si giocano la Roma ogni partita, è un discorso di orgoglio, di appartenenza, di dignità nei confronti del nostro lavoro. La prossima stagione ci vorrà fame. La prossima stagione inizia a ogni nuovo allenamento. Vedo tante cose, guardo tutto e ragioneremo anche su quello che vedremo da stasera in avanti".

20:27

Proposta di matrimonio in Tribuna Monte Mario

Calcio e amore: proposta di matrimonio in Tribuna Monte Mario.

20:25

Ottolini a DAZN: "Gilardino ha rinnovato, Gudmundsson? Vediamo..."

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, a DAZN: “Siamo soddisfatti, siamo andati anche oltre le aspettative benché sapessimo che la squadra aveva dei valori. Abbiamo fatto 120 punti in due campionati e questo ci rende orgogliosi. È ufficiale la permanenza di Gilardino. Ha firmato questa mattina il rinnovo del suo contratto. Ha firmato prima di una partita contro la Roma, come l’altra volta. Ci abbiamo scherzato su, forse c'entra un pizzico di scaramanzia. Gudmundsson? Il mio cellulare non smette mai di suonare. Parlano i numeri e le qualità del giocatore. Vediamo”.

20:20

Ovazione per Strootman, Roma non dimentica

Ovazione della Curva Sud per l'ex giallorosso Kevin Strootman (LEGGI TUTTO).

20:12

Paredes a DAZN: "Forti in attacco anche senza Dybala"

Paredes a DAZN: "Abbiamo giocatori forti in attacco anche senza Dybala. Speriamo di aiutarli a segnare e ad acquistare fiducia anche in vista della prossima stagione. Conoscete cosa significa il calcio e questa maglia per De Rossi. Ci ha dato la sua esperienza e ci ha fatto crescere tantissimo".

20:06

Roma in campo per il riscaldamento

La Roma fa il suo ingresso in campo per il riscaldamento.

20:01

Roma, ultimo ballo all'Olimpico

Si annuncia una rivoluzione tecnica come anticipato da De Rossi: Dybala in bilico, addio ai molti prestiti (LEGGI TUTTO).

19:56

Roma, il dato clamoroso sugli spettatori

Stasera contro il Genoa si registerà il 57º sold out dalla riapertura degli stadi con capienza al 100%: i dettagli (LEGGI TUTTO).

19:46

Genoa, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Genoa.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino.

19:42

Roma, l'arrivo negli spogliatoi

Su X la Roma ha documentato con un video l'arrivo allo stadio e negli spogliatoi per la sfida con il Genoa.