Cosa serve alla Roma per andare in Champions

ROMA - La Roma di Daniele De Rossi è matematicamente sesta in classifica dopo la vittoria contro il Genoa, ma resta ancora da capire il suo destino europeo nell'edizione 2024/2025 delle coppe. Europa League o Champions League? I giallorossi non sono padroni del loro destino: dipende tutto da quello che farà l'Atalanta di Gasperini nelle prossime partite, tra campionato (vedi in primis il recupero contro la Fiorentina) e in finale di Europa League, dove l'avversario è il Bayer Leverkusen, capace di fare fuori proprio Dybala e compagni nella doppia semifinale.