Romagnoli e Reijnders squalificati: la decisione del Giudice Sportivo

Romagnoli e Reijnders, una giornata di squalifica

Il difensore biancoceleste era stato espulso durante la partita contro la Juventus per il fallo su Kalulu e salterà la sfida casalinga contro il Genoa. Espulsione simile quella di Reijnders contro l'Udinese: anche per l'olandese una giornata, resterà fuori nella trasferta di Bologna. Una giornata di squalifica anche per Antonino Gallo del Lecce, dopo l'espulsione contro la Fiorentina, e Duda del Verona, per somma di ammonizioni.

Le multe del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha anche comminato tre multe verso Lecce, Verona e Milan. Per i salentini, 5mila euro per aver lanciato due bottigliette, un petardo e cinque fumogeni. Hellas Verona costretto a pagare 2,5 mila euro di multa per il lancio da parte dei tifosi di due bottigliette. Infine 2mila euro per i rossoneri per una bottiglietta lanciata.