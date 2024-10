Moviola Milan-Udinese: Ekkeinkamp in fuorigioco, serve il Var

La decisione più delicata riguarda l'annullamento del gol in pieno recupero: fuorigioco millimetrico di Ekkelnkamp, lunga revisione al monitor prima di togliere l'1-1 all'Udinese. Reijnders espulso per un tocco al limite dell'area su Lovric lanciato a rete: check del Var per il via-libera al rosso diretto. Cancellato un gol a Ehizibue per fuorigioco, dopo che Lovric gira in maniera quasi impercettibile il cross di Zarraga. Trattenuta di Iker Bravo su Pulisic al limite dell'area bianconera: perdonato dall'ammonizione lo spagnolo. Kabasele sbraccia su Morata, che rimane a terra coprendosi il volto: il replay dimostra che il tocco del difensore è lieve. Bijol punito per il blocco su Morata a centrocampo: l'ammonizione ci sta. Contatto Pavlovic-Kabasele nell'area rossonera: il check arbitrale giudica fortuita la scivolata del serbo. Poco più tardi, sempre Pavlovic rischia con un movimento del braccio non giudicato però da rigore. Voto: 6