Moviola Atalanta-Milan: giusto annullare il gol dell'1-0 a Morata, il motivo

In apertura c'è già un gol annullato al Milan: va a segno Morata , ma è tutto inutile per un precedente fuorigioco in principio di azione. Un'irregolarità segnalata in tempo reale, senza bisogno di allungare i tempi con il Var.

Corretta la distribuzione dei cartellini

Fortuito lo scontro tra Djimsiti e Leao all'inizio del secondo tempo, al limite dell'area bergamasca: La Penna (alla fine sono venticinque i falli fischiati durante la partita) giustamente ferma il gioco. Il primo giallo della serata arriva per lo stesso De Ketelaere, dopo dieci minuti di secondo tempo: il belga stende Musah. Subito dopo, errore dell'assistente nel concedere calcio d'angolo all'Atalanta: nel contrasto tra Bellanova e Thiaw l'ultimo tocco è dell'esterno. Il tedesco chiede l'ammonizione - che si materializza con qualche secondo di ritardo - per lo stesso Bellanova reo di un impatto con l'avambraccio in elevazione sul volto di Theo Hernandez dopo un cross intercettato da Maignan. Ammonito per proteste Fonseca, a un quarto d'ora dalla fine: lamentele ingiustificate però, perché il tiro di Musah non viene deviato sul fondo.