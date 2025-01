Inter-Atalanta diretta: Supercoppa Italiana, segui la semifinale: doppietta Dumfries LIVE

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Senza il minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Aldo Agroppi, si aprirà alle 20 italiane la Supercoppa Italiana 2025, che si disputa con la formula delle Final Four a Riyad, in Arabia Saudita. Le prime a scendere in campo saranno l'Inter campione d'Italia di Simone Inzaghi e l'Atalanta capolista di Gasperini, fresca candidata allo scudetto. Chi vince si giocherà il trofeo contro una tra Juventus e Milan, che si affronteranno domani, venerdì 3 gennaio. Segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti in diretta...