Supercoppa 2025, che ricchezza: quanto guadagnano i quattro club finalisti

Una ricca Supercoppa. Per quattro edizioni l'Arabia Saudita ha messo sul piatto della Lega di Serie A 23 milioni di cui 8 milioni alla vincitrice e 5 all'altra finalista. Numeri che varranno anche in futuro: l'accordo prevede che si giochino in Medio Oriente quattro edizioni della Supercoppa, con i premi così suddivisi: 1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte; 5 milioni alla finalista sconfitta; 8 milioni alla vincitrice. Si tratta di un aumento importante, considerando che per l’edizione giocata nel gennaio 2023 e vinta dall’Inter il montepremi era di circa 7,5 milioni complessivi. L'incasso, chiaramente, non viene suddiviso solo tra le 4 partecipanti visto che vanno considerate le tasse, le commissioni all'agenzia per l'intermediazione, la quota Lega del 10% per coprire le spese organizzative ed anche una quota che va alle altre 16 squadre italiane che non vi partecipano (circa 2,5mln).