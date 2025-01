Torino-Juve diretta: Yildiz sblocca il derby LIVE

TORINO - Sono dieci anni che il Torino non vince il derby contro la Juventus , l'ultima vittoria risale al 26 aprile 2015. L'obiettivo dei granata di Vanoli allora è chiaro: interrompere la striscia negativa e battere Thiago Motta, che è in emergenza di uomini ma che può sfruttare il pari della Lazio per avvicinare il quarto posto. Segui in diretta il match con tutti gli aggiornamenti.

Tabellino Torino-Juventus

18:11

8' - GOL DI YILDIZ, JUVE AVANTI!

Che gol di Yildiz, la Juve sblocca il derby. Dribbling nello stretto e poi di sinistro da fuori area il turco trova l'angolino: Milinkovic-Savic si allunga ma non ci arriva. CLASSIFICA SERIE A

18:04

2' - Subito rissa in campo, Vanoli furioso!

Neanche due minuti e si accende subito la rissa in campo dopo un fallo di Thuram davanti alla panchina di Vanoli, che è furioso. L'arbitro Fabbri impiega qualche minuto per sedare gli animi.

18:02

1' - Inizia Torino-Juve!

Dopo il minuto di silenzio per ricordare Cudicini, si parte: è iniziato il derby della Mole. Primo pallone alla Juve. TABELLINO E STATISTICHE LIVE

17:47

Spalletti allo stadio per Torino-Juve

C'è anche Spalletti in tribuna per Torino-Juve. Il ct dell'Italia osserverà da vicino i calciatori in orbita Nazionale.

17:35

Vanoli: "Farei di tutto per vincere"

Vanoli a Dazn nel pre partita: "Basta girarsi e vedere la curva per capire cosa si prova oggi, è immensa. E' una partita importante, c'è solo un risultato questa sera. Per vincere questa sera farei di tutto".

17:24

Giuntoli su difensore, Kolo Muani e Araujo

Giuntoli a Dazn: "La strategia di mercato è rinforzare il reparto difensivo e guardarsi intorno per gli altri reparti. Dobbiamo rispettare tanti parametri e i calciatori importanti sono difficili da muovere, serve pazienza. In Italia non ci sono possibilità, stiamo guardando all'estero. Kolo Muani e Araujo? Sono calciatori bravi, il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana ci siano già delle novità positive".



17:08

+++ Torino, la formazione ufficiale +++

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Sosa, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Karamoh, Adams. Allenatore: Vanoli.

17:00

+++ La formazione ufficiale della Juve +++

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

16:55

Emergenza Juve

Thiago Motta è in emergenza e deve fare i conti con infortuni e squalifiche. Per la partita contro il Torino ha convocato soltanto 18 calciatori di cui tre portieri. LEGGI TUTTO

16:45

Torino e Juve, il momento

Questa è la terza volta nella sua storia che la Juventus rimane imbattuta nelle prime 18 gare di un campionato di Serie A: era già accaduto nel 2011/12 e nel 2018/19. Nel primo caso terminò il torneo senza perdere, nel secondo il primo ko arrivò alla giornata 28. Il Torino ha chiuso il girone d’andata di questa Serie A con sei punti in meno (21 vs 27) rispetto allo scorso campionato; considerando i precedenti 11 massimi tornei dei granata, soltanto nel 2020/21 (14 punti a fine andata) la squadra piemontese ha fatto peggio.

16:35

I numeri di Torino-Juve

Sarà il 183° derby della Mole considerando tutte le competizioni (dal 1929/30). Negli anni 2000 il Torino ha vinto solo una delle 36 gare ufficiali disputate contro la Juventus, perdendo in 27 occasioni (8 pareggi completano il parziale).

La Juventus ha una striscia aperta di 21 gare di fila senza perdere contro il Torino tra tutte le competizioni (16V, 5N) e soltanto contro il Bologna (27) conta una serie in corso più lunga senza sconfitta tra campionato e coppe. L’ultimo successo granata risale al 26 aprile 2015 (2-1 in casa con le reti di Darmian e Quagliarella; Pirlo per i bianconeri).

In 10 degli ultimi 13 derby di campionato contro il Torino, la Juventus ha segnato almeno un gol dal minuto 70 in avanti. In generale, sono state 12 le reti segnate in questo frangente di partita dai bianconeri contro i granata nelle ultime sette stagioni, record per una squadra di Serie A contro contro una singola avversaria nel periodo (dal 2018/19).

Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)