Ranieri, la dedica dopo il gol commuove tutti: la reazione di Bove in panchina

Fiorentina-Inter non poteva non essere la partita di Edoardo Bove . Il recupero della sfida interrotta lo scorso 1 dicembre in seguito al malore accusato dal centrocampista, è stata vinta dai ragazzi di Palladino per 3-0, grazie al gol di Luca Ranieri e alla doppietta di Moise Kean . Proprio il difensore, diventato capitano dopo il trasferimento di Biraghi al Torino, ha dedicato il gol al compagno.

Ranieri segna all'Inter e dedica il gol a Bove

Un sinistro al volo di Ranieri sugli sviluppi di calcio d'angolo ha sbloccato al 59esimo minuto la sfida tra Fiorentina e Inter. Il capitano della Fiorentina, dopo la corsa sfrenata verso la sua tifoseria per esultare, rientrando verso il campo ha rivolto lo sguardo alla sua panchina, indirizzando un bacio a Edoardo Bove. Il compagno, seduto in panchina in tuta di rappresentanza, come ormai da oltre un mese fa per ogni partita, ha ricambiato con un applauso.