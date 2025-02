Fiorentina-Inter, le pagelle: Kean il migliore. Bisseck non c’è, male Lautaro

Gosens 6,5

Intelligente, lucido, anche in una partita dedicata essenzialmente alla fase difensiva.

Colpani (43’ st) sv

Dodo 7

Inesauribile. Sbuccia il frutto del possibile vantaggio dopo una corsa a tutto gas ma è un’arma tattica decisiva nel disegno di Palladino: si abbassa a rinforzare la difesa e piazza il cross del 2-0.

Richardson 7

La migliore partita da quando è alla Fiorentina. Morde Mkhitaryan, aggredisce quando deve: come nell’azione del raddoppio.

Mandragora 6,5

Prende un colpo alla testa e il Franchi ammutolisce ricordando il dramma di Bove. Fortunatamente riparte e lotta come può nel mezzo. In più calcia l’angolo del gol.

Parisi 7

Da esterno alto si distingue per intraprendenza e precisione: nasce da un suo cross arrotato l’occasione di Kean nel primo tempo.

Beltran 7

Encomiabile per il lavoro difensivo su Calhanoglu ma anche per la capacità di addomesticare palloni difficili.

Cataldi (47’ st) sv

Kean 8

Sconvolge e alla lunga travolge l’Inter. Un po’ centravanti, un po’ regista offensivo, un po’ primo difensore. Scalda la testa nel primo tempo, sprigiona energia nel secondo: segna una favolosa doppietta sotto gli occhi di Spalletti, che lo chiamerà in Nazionale. Sono 15 i gol in campionato: un altro successo di Palladino.

Caprini (47’ st) sv

Esordio in A nella festa.