Inter-Fiorentina diretta: segui il posticipo della Serie A LIVE

della ventiquattresima giornata di serie A. Dopo i passi falsi con il Milan e i viola, Inzaghi ha bisogno di riprendere la corsa per tenersi in linea con il Napoli e avvicinarsi al meglio alla sfida di domenica prossima in casa della Juve. Dall'altra parte, invece, Palladino vuole allungare la sua striscia positiva di dieci punti nelle ultime quattro giornate per restare in zona Champions. Segui la partita in diretta con noi.