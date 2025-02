Perché il Var non è intervenuto sul calcio d'angolo prima del gol dell'Inter: la spiegazione

L’Inter ha sbloccato la partita contro la Fiorentina grazie a un autogol di Pongracic sugli sviluppi di un corner, ma l’azione che porta al gol nasce da un errore arbitrale: il calcio d'angolo non c'era in quanto l'ultimo tocco è stato di Thuram, un passaggio sui cui Bastoni non è riuscito ad arrivare. La squadra ha subito protestato con l'arbitro, che però non ha avuto dubbi sull'assegnazione del corner. Dall'altra parte, invece, il guardalinee non era ben posiziontato.