Maignan, una giornata di squalifica dopo Milan-Lazio: cosa è successo nel tunnel a San Siro

Una giornata di squalifica per Mike Maignan: è uno dei verdetti del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha reso noti i provvedimenti relativi alla 27ª giornata di Serie A. Il portiere del Milan, che non era stato sanzionato neanche con un'ammonizione durante la partita persa 2-1 contro la Lazio, è stato fermato per un turno, più 15mila euro di ammenda "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Dal referto arrivato al giudice sportivo, quindi, si deduce che Maignan, a fine partita, ha insultato l'arbitro Manganiello, finito nella bufera per il decisivo rigore concesso alla Lazio, con l'aiuto del Var e dell'on field review, nei minuti di recupero. Il penalty è stato concesso per un contatto proprio tra Maignan e il laziale Isaksen. Nel corso del match, inoltre, era stato espulso il milanista Pavlovic al 67'.