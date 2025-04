Milan-Fiorentina 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

MILANO - Un punto a testa per Milan e Fiorentina: al Meazza l'inizio è shock per i rossoneri, che si ritrovano subito sotto di due gol con l'autorete di Thiaw (7') e il guizzo di Kean (10') dopo solo dieci minuti di gioco. Una situazione che porta Conceicao a sostituire al 23' Musah, in seguito all'1-2 segnato da Abraham (24'). Nella ripresa il Milan entra con un piglio diverso e al 64' riporta tutto in parità con Jovic, ex della partita. Il risultato perdura fino al triplice fischio, anche se nel finale Dodo spaventa San Siro con un gol al volo annullato per fuorigioco.