Musah sostituito al 24’, va negli spogliatoi disperato: il bel gesto di Florenzi e l’abbraccio con Conceiçao

Durante Milan-Fiorentina , gara valida per la trentunesima giornata di Serie A , Musah è stato sostituito per scelta tecnica da Conceicao dopo solo ventiquattro minuti di gioco. ll centrocampista americano è stato infatto protagonista in negativo della prima parte della gara, in particolare sui due gol subiti dalla squadra di Palladino : al suo posto è entrato Jovic .

Milan-Fiorentina, Musah sostituito al 24': cosa è successo

L'ex Valencia è uscito dal rettangolo di gioco molto deluso, dirigendosi direttamente negli spogliatoi senza salutare i compagni a rimuginare sulla sua prestazione scoppiando anche a piangere: ad andare a consolarlo sono stati Florenzi insieme a Pavlovic. I tre sono poi tornati in panchina, con Musah che ha abbracciato Conceicao, ricevendo anche l'applauso dei compagni di squadra in panchina a rincuorarlo. Per Musah non è nemmeno la prima volta: anche contro la Lazio era stato sostituito nella prima frazione, al suo posto in quel caso entrò Joao Felix.

I numeri stagionali di Musah

In questa stagione Musah ha collezionato trentacinque presenze Serie A, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia: per lui nessun gol, ma due assist forniti ai compagni.